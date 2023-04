Viego Tijssen niet op herhaling, ploeggenoot Julian Vergouw wint juniorenkoers Arno Wallaard Memorial

18 minuten geleden

MEERKERK • De junioren maakten er zaterdagochtend in de Arno Wallaard Memorial als vanouds een mooie koers van. Met uiteindelijk Julian Vergouw van Wielervereniging Olympia/Amstel als winnaar, die op de streep Thom van Herwaarden en zijn ploeggenoot Viego Tijssen -de winnaar van 2022- voorbleef.

“Met de tactiek waarmee ik vorig jaar won, verloor ik vandaag”, analyseerde de jonge Amsterdammer Tijssen, die zijn titel dus niet kon prolongeren. “In de laatste bocht zat ik voorop en dat is niet goed.”

Vergouw, de gehele koers voorop rijdend, was uiteindelijk de beste. “We hebben samen getraind en deze uitslag zo voorspeld. Het kwam perfect uit.”

Goed aangepakt

Nummer twee Thom van Herwaarden van Wielervereniging Schijndel knikte instemmend. “In de laatste kilometers heb ik teveel gegeven en dan kom je in de sprint tekort. Bovendien waren zij met z’n tweeën en hebben dat goed aangepakt.” Met de winst in het sprintklassement kon de Brabander toch tevreden terugkijken op de koers.

Valpartij

Dat deed uiteindelijk Jan van Arckel-renner Thijs Wemmers uit Bleskensgraaf ook. “Ik ben helemaal leeg, maar wel tevreden leeg. Want het is de eerste keer dat ik deze koers uit weet re rijden. Al vroeg in de koers kwamen zeker 30 man hard ten val. Met Jost van de Streek (Goudriaan, TS) ontsprongen wij die valpartij en konden we mee in de vroege ontsnapping.”

Met een kleine twintig renners werd de koers hard gemaakt. “Ik heb niks meer over en dat geldt ook voor Jost. Het was door het vele draaien behoorlijk afzien. Bij de eerste lokale ronde werden we eraf gereden en ontsnapten er drie man. Maar nogmaals, ik ben tevreden met deze elfde plek.”

Hechtingen

Minder happy zal ongetwijfeld Christiaan van Rees uit Groot-Ammers zijn geweest. Betrokken bij de eerste valpartij moest hij na amper vijftien kilometer de strijd staken. Met een bebloede knie moesten er in het Gorcumse Beatrixziekenhuis enkele hechtingen worden geplaatst.