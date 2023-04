Deen Rasmus Wallin wint vijftiende editie van de Arno Wallaard Memorial

55 minuten geleden

Sport 393 keer gelezen

MEERKERK • De mooiste polderkoers van Nederland was weer een visitekaartje voor het wielrennen en de regio. Na een daverende koers met veel wind kwam na 188 kilometer over de Lekdijk en door de polder de Deen Rasmus Wallin van Restaurant Suri - Carl Ras solo over de streep in Meerkerk.

In het peloton dat om 14.00 uur in gang werd geschoten in Meerkerk waren op de opleidingsploegen van Jumbo en DSM na alle grote Nederlandse ploegen vertegenwoordigd. Ook had de organisatie weer enkele buitenlandse toppers en hun ploegen naar de Alblasserwaard gehaald. Met daarin een aantal oud-winnaars zoals Alexandar Richardson (2019) en Joshua Huppertz (2018), Elmar Reinders die de vorige editie op zijn naam schreef is inmiddels prof bij de Australische ploeg Yaco Alula en stond niet aan het vertrek.

VolkerWessels is momenteel de ploeg in vorm en zij kwamen met de ervaren topfavoriet Coen Vermeltfoort naar de AWM. Voor de 35-jarige Vermeltfoort en zijn ploeg mocht de koers uitlopen op een massasprint of een aankomst met een kleine groep, waavoor VolkerWessels nog twee renners mee had genomen: Max Kroonen en Timo de Jong. Zelfs de Belgische krachtpatser Timoty Dupont stond op de startlijst, een grote kanshebber in een sprint. In afwachting van het peloton werden de Dikke Bandenrace en de Hummeltjesrace voor de kleinsten verreden in Meerkerk.

Lokale renners aan het vertrek

In Meerkerk en omgeving wordt natuurlijk altijd gekeken naar de renners van Jan van Arckel, waarbij altijd de hoop leeft dat iemand van deze ploeg voor een sensatie kan zorgen. Casper van der Woude won vorige week de Zuiderzeerond. Naar andere lokale helden werd vooraf ook gekeken zoals: Stefan Verhoeff en Jarri Stravers uit Groot-Ammers van Universe. Waarbij vooral Stravers als een outsider gold door zijn buitenlandse overwinningen de laatste tijd.

Voor Lucas Jansen (BEAT cycling) uit Papendrecht ging de Arno Wallaard Memorial ook voor een deel over zijn trainingswegen. Maar ook Jens Bassa (Goudriaan), Lennart van Houwelingen (Giessenburg), Jens van den Dool (Hoogblokland), Niels Boogerd en Noël Luijten uit Meerkerk waren de local heroes aan het vertrek.

Wind en Lekdijk zorgen voor snelle schifting

In het peloton werd ondanks de mooie weersvoorspellingen vooraf toch nog met schrik in de benen uitgekeken naar de voorspelde zijwind op de Lekdijk. Tijdens de eerste grote omloop van 88,5 kilometer moesten de renners via Schoonrewoerd over de Diefijk naar Everdingen rijden. Daar moest dertig kilometer over de slingerende en gevreesde Lekdijk worden gekoerst. Voordat het peloton eraan begon moesten achteraan de eerste renners afhaken.

Voorin werd hard gereden en achter stond het wagenwijd open. Twee groepen met VolkerWessels goed vertegenwoordigd in de eerste groep maakten de koers in het eerste uur. Vanaf Groot-Ammers was het tegen de wind in over de kenmerkende wegen de polder door om via Ottoland, Molenaarsgraaf, Giessenburg en Noordeloos weer naar Meerkerk te koersen.

Peloton in verschillende groepen uiteen

Voor de eerste doorkomst op de Burgemeester Sloblaan in Meerkerk was van een peloton geen sprake meer. De voorste groep reed voor Meerkerk weg en liep met de opnieuw de Lekdijk in het vooruitzicht beetje bij beetje uit. Er wachtte nog tweede grote omloop door de Alblasserwaard van 70 kilometer. Nu moesten de renners via Lexmond direct de Lekdijk oprijden. De voorste groep dreigde ook steeds uit elkaar te scheuren.

Een secondespel tussen aantal sterke renners en een keiharde koers, terwijl achterin de gelosten heldhaftig door bleven rijden. Hectische koers zowel voorin als achterin de wedstrijd voordat de polder weer wachtte en de Lekdijk eindelijk gedag kon worden gezegd. Favoriet Vermeltfoort was goed bij de les in de voorste groep en ook Casper van der Woude van Jan van Arckel zaten samen met later aangesloten oud-winnaar Richardson in de eerste groep.

Met daarachter in de tweede groep onder andere Lennart van Houwelingen van Jan van Arckel en oud-winnaar Huppertz. Met Meerkerk in zicht nam de spanning steeds meer toe, het verschil tussen de twee voorste groepen was bij het opnieuw passeren van de finishlijn ruim drie minuten.

Spannende finale tijdens de lokale omlopen

Na 155 kilometer moesten de vijf lokale omlopen van zes kilometer nog worden verreden, Stijn Damen kwam net iets voor de eerste groep weer in Meerkerk aan. Het leek erop dat de winnaar uit de eerste groep zou komen. Drie ronden voor het einde sloop de Deen Rasmus Wallin van de eveneens Deense ploeg Restaurant Suri - Carl Rasweg en sprokkelde wat seconden bij elkaar. Zijn achtervolgers met sprinters Vermeltfoort en Dupont leken de organisatie niet echt op orde te krijgen waardoor de Deen steeds een voorsprong van ongeveer twintig seconden hield.

De voorsprong liep gestaag terug en de Deen begon onderweg achterom te kijken maar Wallin hield aan de streep uiteindelijk een seconde of tien over en kwam hij solo over de streep. Achter hem sprintte Coen Vermeltfoort naar de tweede plaats en derde werd Martin Pluto.