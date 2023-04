Wouter Terlouw wint Plus Versteeg Meerkerk Schaakt

MEERKERK • De twaalfjarige Wouter Terlouw uit Soest heeft op zaterdag 1 april de vijfde editie van het Open Jeugdschaaktoernooi van Meerkerk gewonnen.

108 schakers streden in 18 groepen om de prijzen. Er waren extra prijzen ter beschikking gesteld door Plus Versteeg in verband met het 150-jarig bestaan van de Schaakbond. Er waren extra prijzen beschikbaar gesteld door de vele cadeau sponsors.

Bij deze editie was er een record aantal deelnemers. 108 kinderen verdeeld over 18 groepen. Dat was een record. Er waren 39 Meerkerkse kinderen aanwezig in de leeftijd van 6 tot 16 jaar.

Alle sponsoren hadden leuke presentjes gedoneerd. Van Lego, fietsbellen en fietsschoonmaaksets van Brouwer Bikes, schaakboeken en schaakstuk sleutelhanger, kaartspellen van Jaspers, bidons van Van der Leeden, t-shirts, petjes en doeken van Schilt , maar ook cadeaubonnen van de Hubo en maar liefst een gezinstegoed bon bij de Chinees de Lange Muur. Voor elk kind was er een cadeautje. Ook Meerkerk Schaakt zelf had speciale mokken met logo’s laten maken. Uiteraard heeft de Plus Versteeg de kinderen naar huis gestuurd met een gezonde goodybag. Schrijfster Joyce van der Meijden was niet aanwezig, maar doneerde wel twee gesigneerde boeken van Simon de Schaker.

De winnaar van deze 5e editie is de twaalfjarige Wouter Terlouw van schaakclub Soest 1922. Volgende jaar op zaterdag 6 april is de zesde editie van Meerkerk Schaakt Open.

Foto’s zijn gemaakt door Kristina uit Ukraine. Zij is inmiddels een jaar woonachtig in het gemeentehuis van Meerkerk. De foto’s staan op www.instagram.com/meerkerkschaakt.