Arno Wallaard Memorial de ultieme polderkoers, start en finish weer in Meerkerk

ALBLASSERWAARD/VIJFHEERENLANDEN • De ooit bedachte Omloop van de Alblasserwaard is anno 2023 uitgegroeid tot een vooraanstaande klassieker in wielerland. Kort na het plotselinge overlijden van Arno Wallaard, achttien jaar geleden, verhuisde het wielerfestijn van Groot-Ammers naar Meerkerk. Zaterdag 15 april wordt de vijftiende editie van de tot AWM omgedoopte wedstrijd verreden.

“Groot-Ammers was 23 keer gastheer. Uit overlevering weet ik dat de finish op bedrijfsterrein Gelkenes niet echt aantrekkelijk was. Er werd gezocht naar een alternatief en dat werd gevonden in de Burgemeester Sloblaan in Meerkerk”, weet Bram van der Wal.

“Mooi centraal gelegen en een prachtige finishstraat. De Fransman Dennis Flahaut was de eerste winnaar met niemand minder dan de latere prof Lieuwe Westra op plek drie. Een jaar later won onze eigen Cornelius ‘Cocky’ van Ooijen.” Een memorabele editie, omdat Van Ooijen vlak na de finish in volle vaart op AD-fotograaf Hans Roest botste. “In 2009 was Westra wel de snelste van het peloton.”

Van der Wal, lid van het tienkoppige organisatiecomité, geniet zichtbaar in zijn werkatelier iets verderop in de finishstraat. “Onze naam is inmiddels gevestigd. Veel opleidingsploegen laten hier hun jonge renners wennen aan het koersen op polderwegen en in de waaiers, beukend tegen de straffe wind over onze dijken. Maar ook oudere renners weten de weg naar Meerkerk te vinden. Om na een mooie profcarrière lekker in de AWM uit te fietsen.”

Fabio Jakobsen

Bram van der Wal lacht. “Zo hopen we dat Fabio Jakobsen ooit zal winnen. Als junior lukte hem dat wel, maar tijdens zijn eenmalige optreden in de AWM had Fabio zijn dag niet. De Heukelumer beloofde een jaar later revanche te nemen, maar zijn carrière ging zo goed dat Fabio een profcontract kreeg bij Quick Step.”

Dit jaar maken andere kleppers kans op het winnen van de AWM, waarvan het even spannend was of de Memorial wel verreden kon worden. In het najaar is het parcours vastgesteld en zijn tijdig de benodigde vergunningen aangevraagd bij diverse overheden. Eind maart werden de organisatie verrast door de politiebond, die niet voldoende gediplomeerd personeel kon leveren. Alle alarmbellen gingen plotseling af.

“Mensen met invloed hebben ons gigantisch geholpen. Van burgemeester Fröhlich, die weer achterop de motor kruipt voor een liveverslag in de finaleronde, tot aan KNWU-voorzitter Wouter Bos. Met de toezegging dat we een politie-eenheid van minimaal elf motoragenten ter beschikking krijgen, is de veiligheid van de koers voldoende gegarandeerd.”

Cultureel erfgoed

Ongetwijfeld heeft de status als Cultureel Erfgoed ook een bijdrage geleverd aan de besluitvorming. “Samen met de Acht van Chaam zijn we uniek in Nederland. Met deze aloude kersmiskoers direct na de Tour de France verkeren we in een select gezelschap. In 2023 mogen we deze status voor het eerst voeren, een hele eer voor onze polderkoers.”

TV Utrecht en Eurosport

Het wordt genieten voor de wielerliefhebber. Van der Wal: “Zeker als het lentezonnetje wordt voorzien van een stevige bries op de dijk richting Groot-Ammers. Dat gaat weer prachtige beelden van de koers opleveren door onze dorpen, over de kleine polderwegen en over de dijken. Ook dit jaar doen we in de eerste omloop de Diefdijk weer aan. Via Helsdingen gaan we voor Lexmond de Lekdijk weer op. TV Utrecht en Eurosport zenden de koers uit. De AWM is echt een uithangbord voor onze streek. Het gebied waar de huidige profwielrenners en Jan van Arckel-leden Jeanne Korevaar, Sjoerd Bax en Fabio Jakobsen de eerste keer op hun pedalen trapten.”

De junioren starten om 09:30 uur, de finish wordt rond de klok van 12:00 uur verwacht. Het AWM-peloton wordt om 14:00 uur weggeschoten. Rond 18:00 uur zal de winnaar bekend zijn. Vijf plaatselijke finale-omlopen maken de AWM voor het publiek extra interessant.