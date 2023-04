met video

Christiaan van Rees wint in Gerwen

1 uur geleden

Sport 220 keer gelezen

REGIO • Christiaan van Rees heeft de Grote Ronde van Gerwen gewonnen. De junior uit Groot-Ammers was de snelste van een kopgroep van zeven.

In een sterk veld reden er al drie renners, waaronder Papendrechter Tim van der Poel, vroeg weg. Onder anderen Christiaan van Rees en Guus v.d. Eijnden maakten vanuit het peloton de oversteek, waardoor er een sterke zevensmans kopgroep ontstond.

Met name in de laatste ronde van 3,5 kilometer was het erg onrustig vanwege diverse demarrages. Christiaan van Rees kwam uiteindelijk als eerste uit de laatste bocht en gaf zijn kleine voorsprong niet meer uit handen.





De Ammenaar start komende zaterdag in eigen streek in de Arno Wallaard Memorial voor junioren.