Volleybaldames WIK Groot-Ammers onderuit tegen Ledub

1 uur geleden

Sport 164 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Het eerste damesteam van volleybalvereniging WIK uit Groot-Ammers heeft zaterdag met 3-1 de uitwedstrijd tegen Ledub verloren.

Omdat spelverdeler Noël ziek was, werd Mayke op de spelverdeling gezet. De eerste set kwam WIK te laat op gang en ging daardoor met 15-15 naar Ledub. In de tweede set was het team op stoom, maar in de slotfase werd de set onnodig uit handen gegeven: 25-22 voor Ledub. In de derde set lukte het WIK niet om de tegenstander goed onder druk te zetten: 25-16 verlies. In de vierde set werd het systeem iets gewijzigd en gingen de meiden van WIK vrijuit spelen. De geïmproviseerde opstelling werkte goed en de laatste set werd zodoende met ruime cijfers binnen gehaald: 17-25.