Dames 1 Volley Meerkerk stelt kampioensfeestje Bejo uit

1 uur geleden

Sport 206 keer gelezen

MEERKERK • Het eerste damesteam van Volley Meerkerk heeft zaterdag het kampioensfeestje van Bejo/Dinto uit Warmerhuizen met een week uitgesteld. De Meerkerkse ploeg verloor weliswaar met 1-3, maar door die ene set kwam Bejo net tekort voor het kampioenschap.

De eerst set werd er vol overtuiging gespeeld door Volley Meerkerk. Tot 12-12 ging het gelijk op, maar vanaf dat moment liep Meerkerk uit won overtuigend met 25-16.

In de tweede set ging het gelijk op tot 19-19, Volley Meerkerk kwam zelfs op 23-20, maar Bejo/Dinto vocht zich terug en Volley Meerkerk maakte een foutje teveel. Zo werd er verloren met 24-26.

In de derde set ging het tempo bij Bejo/Dinto alsmaar omhoog. Ook deze set bleef het gelijk opgaan en dit keer zelfs de gehele set, tot 24-24, maar weer was het Bejo/Dinto dat het kampioenschap al rook. Zij wonnen ook de derde set met 24-26.

Ook de laatste set voor Margreet en Annelies, die afscheid nemen van het eerste, werd er genoten. Margreet heeft zelfs meerdere rondjes gerend bij een mooi punt en er werd gelachen. Margreet dook nog één keer alle ballen van de grond en Annelies knalde ze juist op de grond. De ploeg maakte het nog even spannend of er wel ruimte was voor de publiekswissels, maar de koek was aan Meerkerkse zijde op.

De ploeg had hard gevochten en laten zien hoe ze in het afgelopen jaar gegroeid zijn als team en wat voor niveau ze kunnen halen. Op 20-24 achter kwam er een groot applaus voor Margreet en Annelies en werden de nodige tranen gelaten. Ondanks een 1-3 verlies heeft de ploeg genoten in een mooie afscheidswedstrijd tegen de waarschijnlijke kampioen.

Bejo/Dinto hoeft volgende week nog maar één punt te behalen en kan dan kampioen worden in eigen huis.

Zaterdag 15 april speelt het eerste damesteam van Volley Meerkerk nog de laatste wedstrijd in Den Dungen.