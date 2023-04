Arno Wallaard Memorial gaat door: voldoende politiemotoren beschikbaar om koers te begeleiden

MEERKERK/REGIO • De Politie Midden Nederland heeft aangegeven dat er voldoende politiemotoren beschikbaar zijn om de Arno Wallaard Memorial te kunnen begeleiden. Dit betekent dat de enige wielerklassieker die de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden rijk is op zaterdag 15 april kan doorgaan. Vorige week was dat plotseling onzeker geworden.

Wegens personeelstekorten wilde de nationale politie minder motoragenten inzetten voor het bewaken van de veiligheid op wielerparcoursen. Dit leidde tot veel commotie in wielerland. De AWM kreeg zelfs bezoek van NOS-Nieuwsuur over de ontstane problemen.

De Politie Midden Nederland in de persoon van Jurrien Bijl heeft echter aangegeven over elf motoragenten te kunnen beschikken. “Krap, maar toch een aantal waarmee de koers afdoende begeleid kan worden. Normaliter staan er 15 tot 20 agenten ter beschikking van de wielerorganisatie, maar door extra inzet van signaleurs van de AWM-organisatie en wat kleine aanpassingen in de directe begeleiding van het peloton kan de Polderkoers toch van start gaan”, aldus AWM-woordvoerder Bram van der Wal.

Opluchting

Een hele opluchting voor de organisatie, die via allerlei wegen -de pers, KNWU, Vereniging Organisatie Wielerwedstrijden (VOW), zelfs politieke kanalen- hun zaak voor het voetlicht heeft gebracht.

Vijfheerenlanden-burgemeester Sjors Fröhlich, ook een wielerfan, had al aangegeven dat ‘na heel wat telefoontjes…’ hij aannam dat de koers kon doorgaan. Met de bevestiging van de politie kan de burgervader dus het motorpak gaan zoeken om verslag te doen vanaf de motor van de finalerondjes van de Arno Wallaard Memorial.