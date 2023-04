Ook laatste wedstrijd gaat verloren voor gedegradeerd SNA dames 1

BLESKENSGRAAF • SNA dames 1 wordt al het hele seizoen geteisterd door het uitvallen van speelsters. Voornamelijk door blessureleed en zwangerschappen. Helaas was het afgelopen zaterdag niet anders. Mede daardoor ging de ploeg in de laatste competitiewedstrijd met 4-0 ten onder tegen Libanon.

Omdat naast de zwangere Rose-Anne en de geblesseerde Femke ook Sophie gemist werd, waren er maar vijf dames over. Gelukkig toonde Cindy aan over lef te beschikken en speelde vanuit de derde klasse mee met het eerste.

Het spel oogde daardoor onwennig, maar hier en daar kon SNA het de Rotterdamse lastig maken met bijvoorbeeld een moeilijke service of een bekeken rommelballetje en zeker ook nog een paar mooie aanvallen, maar het totale spel was niet voldoende om in de buurt van setwinst te komen. De punten bleven dan ook in Rotterdam.