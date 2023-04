Joris Peursum 20e in Limburg

ma 3 apr. 2023, 07:36

Sport

REGIO • Jan van Arckel-junior Joris Peursum (Hardinxveld) is zondag als twintigste geëindigd in de ToekomstCup in het Limburgse Bert en Terblijt.

Jan van Heukelum (Hoornaar) werd achter het peloton 38e, Bram Jansen (Lexmond) 45e en Sem van Wijngaarden (Hardinxveld) 67e.

De klimkoers, met een koude noordoosten wind, leverde nieuweling Luuk Wolthuis (Hank) de 30e plek op.