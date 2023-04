Twee prijzen voor Gijs Barneveld van Chon Kyong uit Nieuwpoort bij open NK Tang Soo Do

HENDRIK IDO AMBACHT/NIEUWPOORT • Tang Soo Do vereniging Chon Kyong uit Schoonhoven, met een trainingsgroep in Nieuwpoort, heeft vijf prijzen gewonnen tijdens de open NK Tang Soo Do, die afgelopen zaterdag gehouden werd in Hendrik Ido Ambacht.

Van de trainingsgroep uit Poortzicht in Nieuwpoort ging debutant Gijs Barneveld met twee prijzen naar huis. Hij werd Nederlands kampioen met sparren en won brons met breken. Hij schitterde van oor tot oor met zijn bekers.