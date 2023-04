Triade sluit af met opgeheven hoofd

ma 3 apr. 2023, 08:24

NIEUWPOORT • Triade heeft het zaalseizoen met opgeheven hoofd afgesloten. De Nieuwpoortse korfballers verloren weliswaar met 14-18 van WION, maar konden tegen deze sterke opponent verrassend goed bij blijven.

Trainer-coach Peter Kooy gaf in de tweede helft jonge spelers als Martijn de Bruijn, Britt Slob en Lucas Vink de kans.

“Dat je in een aantal wedstrijden tekort komt is zuur, maar we hebben in de afgelopen jaren een hoop ervaring ingeleverd. Dat betekent dat je weer moet bouwen en dan hoef je niet te verwachten dat je bovenin meedraait”, toont aanvoerder Menno den Hartog zich realistisch. “Aan het einde van onze laatste wedstrijd stond er een team met een gemiddelde leeftijd van negentien à twintig jaar. Geef dat tijd en dan gaan we zien waar we over een paar jaar staan.”