Dames SNA definitief gedegradeerd na 4-0 verlies tegen Vollido

46 minuten geleden

Sport 100 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Na het debacle vorige week in de vorm van 4-0 verlies tegen Forza Schouwen-Duivenland, is het doek voor de volleybaldames van SNA dit weekend definitief gevallen.

In theorie was handhaving nog mogelijk, maar die hoop kreeg al voor de wedstrijd een flinke knauw toen Femke bij het inspelen in aanraking kwam met de tegenstander. Zij kon met ijs en de voet omhoog aan de zijkant niet veel meer doen dan lijdzaam toekijken hoe Vollido SNA kansloos liet.

Setstanden waren 25-9, 25-12, 25-19 en 25-16 en daarmee pakte Vollido de volledige 4-0 winst. Hiermee bezet SNA de laatste plaats en is definitief bestempeld als degradant.

Volgende week spelen zij de laatste wedstrijd van het seizoen uit bij RVC/Libanon ‘50 in Rotterdam. Een laatste kans om een goede pot neer te zetten om zo het avontuur in de promotieklasse af te sluiten.