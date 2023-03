Thijs Wemmers uit Bleskensgraaf derde bij tijdrijden in Assen

ASSEN • Thijs Wemmers uit Bleskensgraaf heeft vorige week een mooie derde plaats bemachtigd bij de kwalificatiewedstrijd tijdrijden op het tt-circuit in Assen.

Met flinke wind en regen deden de junioren van Jan van Arckel: Jost van de Streek uit Goudriaan, Sem van Wijngaarden uit Hardinxveld en Thijs mee aan de kwalificatiewedstrijd.

Jost vertrok als eerste en zette, met een gemiddelde van 44.202 km per uur, een mooie tijd neer, die goed was voor een tiende plek. Daarna was Thijs aan de beurt. Hij reed een zeer goede race en haalde een renner in die een minuut eerder was gestart. Thijs zette, met 46.214 km per uur, een sterke tijd neer. Zijn tijd was goed voor een derde plek. Sem startte als laatste Jan van Arckelrenner. Met een gemiddelde van 43.898 reed hij naar een dertiende plek.