Kansloze nederlaag voor Klipperstars heren 1

NIEUW-LEKKERLAND • Afgelopen zaterdag heeft Klipperstars heren 1 kansloos verloren van Bouncers uit Gouda. In de uitwedstrijd werd er nipt verloren. Zaterdag kreeg Klipperstars het echter niet voor elkaar om spannend te maken. Bouncers was op alle fronten beter en won met grote overtuiging: 60-91.

Tot twee weken geleden was Klipperstars nagenoeg onverslaanbaar thuis, maar na twee harde nederlagen staat de Jaleco formatie weer met beide benen op de grond. Degraderen kan gelukkig niet meer, dus na de promotie van vorig jaar is dat in ieder geval een pluspunt. Uiteraard valt er nog zeker eerherstel af te dwingen in de laatste twee wedstrijden van dit seizoen. Te beginnen op donderdag 6 april uit bij Blauw-Wit in Roosendaal. Er zal dan uit een ander vaatje getapt moeten worden willen de Lekkerlanders een kans maken.