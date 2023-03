Tim Verwolf negende in sprint

zo 26 mrt. 2023

REGIO • Jan van Arckel-nieuweling Tim Verwolf (Langerak) is negende geworden in de Ronde van Huijbergen, die eindigde in een massasprint. Mees Bassa (Goudriaan) kwam als 24e over de meet.

De junioren Joris Peursum (Hardinxveld), Bram Jansen (Lexmond), Jan van Heukelum (Hoornaar) en Huub van Kapel (Gorinchem) klasseerden zich respectievelijk als 17e, 25e, 26e en 37e.

In de Ronde van de Uithof (Den Haag) was er bij de junioren een podiumplaats voor Sem van Wijngaarden, die een aantal keren werd teruggepakt maar toch knap als derde finishte.