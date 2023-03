Dames 1 Volley Meerkerk ontloopt PD dankzij mooie overwinning

di 21 mrt. 2023

MEERKERK • Het eerste damesteam van Volley Meerkerk heeft zaterdag met 3-1 gewonnen van Peelpush dames 2. Dankzij deze punten weet het team nu al dat wedstrijden om de PD (promotie/degradatie) ontlopen worden.

De eerste set was memorabel. Beide ploegen waren goed aan elkaar gewaagd. Peelpush verzorgde servicedruk en Meerkerk kwam steeds beter in het spel, maar ondanks dat bleef het spannend totdat de coach van Peelpush D2 op 19-17 wilde gaan wisselen. Maar wat bleek: de coach had het opstellingsbriefje niet goed ingevuld, de tweede scheidsrechter had het opstellingsbriefje niet goed nagekeken en dus stonden ze al die 17 punten in de verkeerde opstelling en moest Peelpush dus terug naar nul punten. Bizar. Iedereen was ontdaan. Na zes lange minuten kon het spel eindelijk weer hervat worden. Voor iedereen was het even schakelen en Peelpush kwam nog terug tot negen punten. Meerkerk won de eerste set.

Peelpush startte gretig in de tweede set. Ze namen de leiding, maar Meerkerk bleef er kort achter en zorgden dat de stand gelijk werd dankzij goede servicebeurten, 17-17 en knalden toen door via alle posities. Ook hielp Peelpush met een aantal puntjes omdat het veld voor hun te klein was en het net even te hoog hing. Zo werd het overtuigend 25-18.

In de derde set trok Volley Meerkerk de goede lijn door. De ploeg liep uit, maar Peelpush wist terug te komen tot 9-9. Daarna stoomden de gasten door naar 16-22. Een aantal wissels zorgden voor dat beetje extra dat nodig was in deze derde set en het publiek stond voor de volle 100% achter de thuisploeg en dat had effect. De slotfase was heel spannend met setpoints aan beide kanten. Uiteindelijk zegevierde Meerkerk met 29-27.

De laatste set begon Volley Meerkerk weer sterk en kwam voor met 14-8. Helaas konden ze het spel niet volhouden en verloren ze nipt met 23-25.

Door deze mooie 3-1 winst staat Volley Meerkerk op een vierde plek en weten ze zeker dat ze geen PD voor degradatie hoeven te spelen.