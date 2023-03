Ta-La-Ni verrast met nipt verlies tegen koploper

NIEUWPOORT • De tafeltennissers van Ta-La-Ni uit Nieuwpoort hebben zichzelf afgelopen donderdag verrast met ‘maar’ een 3-2 verlies tegen koploper VVV uit Leidschendam.

In de vorige vijf ontmoetingen tegen deze tegenstander werd er nooit meer dan één punt gehaald. Met nog vier wedstrijden te gaan is er in deze poule nog van alles mogelijk.