Christiaan van Rees knap tiende in België

44 minuten geleden

Sport 119 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Christiaan van Rees is zondag als tiende geëindigd in de GP Guido Reybrouck in het Belgische Damme.

De Groot-Ammerse renner van Westland Wil Vooruit wist zich op het selectieve parcours over 121 kilometer, met onder meer twaalf kasseienstroken, goed voorin te handhaven.

In de vier plaatselijke slotronden reed er een kopgroep van zes man weg. Alles leek weer samen te komen, maar uiteindelijk kwam de aansluiting toch niet tot stand. Christiaan van Rees werd in de pelotonsprint vierde en klasseerde zich in de eerste grote klassieker van het seizoen dus als tiende.

De sterk bezette koers werd gewonnen door de Belg Steffen De Schuyteneer. In de top-10 stonden verder onder meer een Fransman, een Brit, een Ier, een Australiër, een Sloveen en een Deen.