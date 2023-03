VC WIK pakt punt van nummer twee

53 minuten geleden

Sport 114 keer gelezen

ROOSENDAAL • De vrouwenhoofdmacht van VC WIK, hekkensluiter in de 2e divisie D, heeft zaterdag een punt weten te pakken bij runner-up Roosendaal.

Na de duidelijke cijfers 25-14 en 25-18 werd de derde set met 20-25 gewonnen.

Meer zat er niet in voor de Groot-Ammerse volleybalsters, die Roosendaal via 25-19 in de vierde set orde op zaken zagen stellen.