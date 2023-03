Vierde zege op rij Volley Meerkerk’95

ma 20 mrt. 2023, 09:20

Sport 119 keer gelezen

MEERKERK • Tegen kampioenskandidaat VC WIK heeft de mannenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 alweer de vierde overwinning op rij geboekt.

Vier sets lang hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. In de beslissende vijfde set had Meerkerk niks te verliezen.

Via een sterke teamprestatie werd de winst binnen gesleept (15-11), waarmee de titelkansen van de Ammerse opponent een flinke knauw kregen.