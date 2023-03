• Simply Green in actie tijdens de indoorwedstrijd in Putten.

Simply Green tevreden over runs in Putten

PUTTEN/BRANDWIJK • Simply Green heeft het nieuwe tractorpullingseizoen zaterdag geopend met een vijfde plaats tijdens de indoorwedstrijd in Putten.

Simply Green komt ook dit seizoen uit in de Farmstock 4,5 ton SuperSport-klasse van de NTTO. Met Marien den Besten achter het stuur werd in Putten de vijfde plek behaald. Maar wat belangrijker was: in de twee runs die werden gemaakt, werd geen schade opgelopen.

De Deense combinaties Blue Dream en Krone Hulk II pakten met respectievelijk 82.02 meter en 79.26 meter de eerste en tweede plaats. Secret of the Valley eindigde met 78.49 meter als derde. Simply Green kwam in de finale tot een afstand van 75.26 meter.

De eerstvolgende wedstrijd waarin Simply Green zal uitkomen is de eerste wedstrijd voor de nationale competitie op donderdag 27 april (Koningsdag) in Wekerom.