MTTV houdt koploper op gelijkspel

zo 12 mrt. 2023, 08:55

Sport 106 keer gelezen

MEERKERK • MTTV speelde met 5-5 gelijk tegen koploper Papendrecht.

De bezoekers openden de score. Vervolgens ging het lopen bij MTTV, dat speelde met Johnny Barten, Gerard van Buuren en Jeroen Peek. Vooral het dubbelspel was een echte thriller, die met 12-10 in de vijfde game in het voordeel van de Meerkerkse tafeltennissers werd beslecht.

Na de pauze trok Papendrecht de stand gelijk. MTTV antwoordde met twee punten op rij (5-3). De laatste twee partijen waren weer voor de bezoekers, zodat er uiteindelijk een terechte 5-5 op het bord stond.