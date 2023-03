TaLaNi is koppositie kwijt

zo 12 mrt. 2023, 08:36

Sport 125 keer gelezen

NIEUWPOORT • Door een enigszins geflatteerde 1-4 nederlaag tegen het Leidschendamse VVV en een 2-3 overwinning op het Rotterdamse Twenty One Up is TaLaNi de koppositie kwijtgeraakt.

De Nieuwpoortse tafeltennissers staan nog wel keurig derde. Halverwege de competitie is de doelstelling van handhaving op dit niveau dan ook nog altijd binnen bereik.