Achtste nederlaag Triade

ROTTERDAM • Triade leed tegen kampioenskandidaat Thor alweer z’n achtste nederlaag van het zaalseizoen. De Nieuwpoortse korfballers verloren met 18-11.

Al vroeg in de wedstrijd was het verschil zes goals. Daarnaast moest Triade een tegenslag incasseren in de vorm van het met een achillespeesblessure uitvallen van Geke Maat.

In de tweede helft knokte Triade zich niettemin knap terug tot 12-11. Daarna was de pijp leeg en kon Thor alsnog uitlopen naar een ruime zege.

Voor Triade zit er niet meer in dan de vijfde plaats, al zal het nog een hele klus worden om die in de resterende wedstrijden veilig te stellen.