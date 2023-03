Volley Meerkerk’95 zeker van handhaving

ma 13 mrt. 2023, 08:24

MEERKERK • Dankzij een 3-1 overwinning op hekkensluiter Sliedrecht Sport 6 heeft de mannenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 zich op eigen kracht gehandhaafd in de promotieklasse A. In de resterende drie wedstrijden is een top-5-klassering zelfs nog mogelijk.

In Sliedrecht was Meerkerk in de eerste twee sets een maatje te groot voor de jeugdige opponent: 15-25 en 22-25. In de derde set volgde een kleine verslapping (25-22), maar de winst liep geen gevaar (22-25).

Door de zege kan het sein drie duels voor het einde van de competitie al op veilig voor de geelzwarten.