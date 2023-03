VC WIK redt het ondanks sterke start niet in derby tegen Next Volley

GROOT-AMMERS • VC WIK verloor de derby tegen Next Volley Dordrecht met 1-3: 25-22, 23-25, 18-25 en 14-25.

De Groot-Ammerse volleyballers staan nu zevende in de eerste divisie B en lijken zich te gaan handhaven. Next Volley is nog in de race voor promotie.