Keurige overwinning heren Volley Meerkerk

49 minuten geleden

Sport 109 keer gelezen

MEERKERK • De heren van Volley Meerkerk hebben afgelopen zaterdag wederom een keurige overwinning geboekt op naaste concurrent Volley Zuid.

Na vier sets stond er een 3-1 overwinning op de borden na het uitstekende spel van aanvallers Pablo van der Veen, Arne Stuij en Dick Brakband. Er werd gestreden voor ieder punt en volgende week kan Volley Meerkerk handhaving in de promotieklasse zeker stellen tegen Sliedrecht Sport in sporthal De Basis. Er is slechts één set voor nodig om in de promotieklasse te blijven.