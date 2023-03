met video

SNA dames 1 pakt vier belangrijke punten in strijd tegen degradatie

ma 6 mrt. 2023, 11:10

BLESKENSGRAAF • Het eerste damesteam van volleybalvereniging SNA heeft zaterdag vier belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De reserves van VC WIK uit Groot-Ammers gingen met 3-1 ten onder.

De uitwedstrijd in Groot-Ammers ging nog jammerlijk verloren en de ploeg uit Bleskensgraaf was daardoor gebrand op revanche. Bovendien groeit het team met de week. Er wordt hard getraind en het blessureleed gaat de goede kant op. De zwangerschappen zijn natuurlijk nog niet verdwenen, dus inclusief (half) geblesseerden bestaat het team voor nu uit zeven. Waar de ploeg normaal prima een beroep kan doen op dames uit het tweede, speelden zij zaterdag op het veld naast het eerste, dus dit was geen optie.

Set 1 werd dit ook bijna vlekkeloos gedaan. “Dit was veruit de beste set die ik tot nu toe gezien heb”, vond coach Adriaanse. “Het team was continue goed gepositioneerd. We legden veel druk in de service, zodat deze, ook door de libero aan WIK-zijde, niet onder controle kwam.” De blokkering stond sterk en de eigen aanval werd goed uit gespeeld. Met 25-20 werd zo het eerste punt binnengehaald.

De thuisploeg moest in set 2 even op adem komen, zo leek het. WIK pakte de voorsprong en even was SNA van slag. Wat schuiven in de verdediging zorgde ervoor dat de thuisploeg, gesteund door een enthousiast thuispubliek, de service weer kon oppakken en zo kwamen ze weer tot aanvallen en kwamen ze weer in het ritme van de eerste set. Net op tijd werd de stand op het scorebord gekanteld: 25-23.

Zoals het een ware derde set betaamd, werd deze moeilijk voor de SNA. Het lukte telkens net niet… Zo pakten de gasten een set en was de wedstrijd nog niet beslist: 20-25.

In de vierde set ging de strijd lang gelijk op. Time-outs aan beide kanten volgden en een spannende slotfase volgde. Dankzij prima positiespel pakte SNA in die fase alles. Dit was aan de overzijde anders. Het prikballetje op rechtsvoor, geheel volgens orders van de coach, werd niet verwacht en dus scoorde deze direct. Daarna dacht Femke een punt later, op 24-23, ‘dit doe ik nog een keer’. En ook deze scoorde en daarmee werden de winst en de zo belangrijke punten binnengehaald: 3-1.

Binnenkort treft SNA directe concurrenten Forza Schouwen Duiveland en Vollido op 11 en 25 maart, allebei uit. Op dinsdag 7 maart is eerst de thuiswedstrijd om 21.00 uur tegen Sliedrecht Sport dames 4 in De Spil.

In de video hieronder wordt de laatste punt gescoord door SNA.