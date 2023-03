• Mees Bassa (m) in het nieuwe tenue van RC Jan van Arckel.

Mees Bassa twaalfde in Omloop van Schijndel

zo 5 mrt. 2023, 19:07

Sport 126 keer gelezen

REGIO • RC Jan van Arckel-nieuweling Mees Bassa uit Goudriaan is zondag twaalfde geworden in de Omloop van Schijndel.

Ook de JvA-junioren stonden daar aan het vertrek, met onder meer een 28e plaats voor Lexmonder Bram Jansen. Jan van Heukelum moest vanwege materiaalpech de strijd staken.

De junioren Thijs Wemmers (Bleskensgraaf) en Jost van de Streek (Goudriaan) klasseerden zich in het Belgische Sint-Maria-Lierde respectievelijk als 19e en 25e in een koers over 87 kilometer.