Henk Boot ontsnapt met remise

wo 1 mrt. 2023, 05:32

GIESSENBURG • In de 21-ste ronde van de schaakcompetitie van Giessen en Linge is Henk Boot ontsnapt aan een nederlaag. Zijn opponent Arjan Uittenbogaard manoeuvreerde zich in gewonnen positie, maar in de tijdnoodfase draaide het toch nog op remise uit.

In het andere topduel bood Hans Karelse zijn tegenstander Jaco Vonk remise aan. Vonk accepteerde zijn aanbod niet, speelde door en wist Karelse op de knieën te krijgen.