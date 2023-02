Bryant Boogert derde op NK-sprint voor junioren

UTRECHT/HOOGBLOKLAND • Bryant Boogert heeft afgelopen weekend de bronzen medaille gepakt op het NK-sprint voor junioren op de ijsbaan in Utrecht.

De 18-jarige Hoogbloklandse schaatser kende vooral een uitstekende eerste dag met een tweede plaats op de 500 meter (37.31) en een derde plaats op de 1000 meter (PR in 1:13;98).

Zondag klasseerde hij zich respectievelijk als zesde (na zijn snelste opening ooit in 10.28) en achtste. Het eindresultaat was de derde plaats in het klassement, waar de eerstejaars junior zeer tevreden mee was.