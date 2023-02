Klipperstars nestelt zich weer in middenmoot

NIEUW-LEKKERLAND • De mannenhoofdmacht van Klipperstars is terug in de middenmoot. De thuiswedstrijd tegen The Jumpers, waarvan uit nog kansloos verloren werd, werd zaterdag met 78-70 gewonnen.

Bij rust was de stand nog helemaal in evenwicht (40-40). Klipperstars had de handen vol aan de individuele klasse en de lange spelers onder de basket aan de kant van de opponent.

Vanaf het derde kwart bouwden de Nieuw-Lekkerlandse basketballers langzaam maar zeker een voorsprong (62-54) op, die met nog drie minuten op de klok als sneeuw voor de zon weer verdwenen was (65-70).

De thuisclub toonde echter veerkracht en profiteerde uiteindelijk van de foutenlast bij The Jumpers, waardoor de overwinning kon worden veiliggesteld. Topscorers aan de kant van Klipperstars waren Ricardo ‘t Hoen (22 punten) en Remon Janse (19 punten). Klipperstars staat nu zesde en speelt zaterdag 11 maart om 16:00 uur thuis tegen Punch uit Delft.