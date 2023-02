Molentoernooi NLTC met tennis en padel

56 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Van 18 tot en met 26 maart wordt bij de Nieuw-Lekkerlandse Tennisclub (NLTC) voor de veertigste keer het SNS-Molentoernooi gehouden. Naast tennis zal er ditmaal ook padel worden gespeeld.

Het Lekkerlandse tennispark is het afgelopen jaar uitgebreid met twee padelbanen, die volledig door eigen inbreng zijn gerealiseerd. Dat maakt de organisatie van een evenement in deze vorm voor het eerst mogelijk in de Alblasserwaard.

Er is plaats voor 150 tennissers en 100 padelspelers. Inschrijven kan t/m 10 maart via: www.toernooi.nl/snsmolentoernooi.