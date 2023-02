Knap gelijkspel MTTV

zo 26 feb 2023, 08:11

Sport 56 keer gelezen

MEERKERK • MTTV heeft vrijdagavond met 5-5 gelijk gespeeld tegen nummer twee Dordrecht.

De Meerkerkse tafeltennissers Gerard van Buuren, Jan van Duijn en Jeroen Peek speelden spannende wedstrijd. Na een 2-1 voorsprong kwamen de Meerkerkers even in een dipje terecht. Het dubbelspel werd verloren en daarna liepen de gasten uit naar naar 2-4.

Via een overwinning en een nederlaag werd het 3-5, waarna MTTV via een eindprint alsnog een gelijkspel in de wacht sleepte.