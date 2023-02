SNA dames 1 in het nieuw gestoken

BLESKENSGRAAF • SNA dames 1 heeft drie nieuwe sponsors mogen verwelkomen.

In DB Boomverzorging is een nieuwe hoofdsponsor aangetrokken, maar ook Lowpad BV en Spar De Deugd zijn bereid gevonden tot sponsoring. Het team kon dan ook compleet in het nieuw. Zo ontvingen zij wedstrijdtenues voorzien van alle sponsorlogo’s, maar ook inspeelshirts, vesten en tassen.