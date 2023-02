Opnieuw onnodige verliespartij voor Triade

di 21 feb 2023, 08:56

Sport

NIEUWPOORT • Triade 1 heeft ondermaats gepresteerd tegen mede-laagvlieger Olympia en verloor onnodig met 8-12.

Het was een wedstrijd waar veel op het spel stond. Voor Triade, dat kon uitlopen van de onderste teams, en voor Olympia, dat kon aanhaken en zelfs Triade voorbij kon gaan op de ranglijst. Olympia bleek een taaie tegenstander te zijn voor de groen-witte formatie, gezien de statistieken. De laatste twee duels gingen verloren.

Ook nu kon Triade 1 niet overtuigen en was het Olympia 1 dat de wedstrijd in handen had. Mooi korfbal werd het niet, spannend echter wel. Er werd veel strijd geleverd en de duels waren stevig. Helaas moest de huid duur verkocht worden, want Triade heeft dit moet bekopen met maar liefst drie gele kaarten.

Een achterstand, die al voor de rust was opgelopen, kon niet meer worden rechtgezet. Een korte opleving na rust van Triade zorgde nog wel voor een hoopgevende 8-8 stand, maar wederom bleek het scoren de achilleshiel van de Nieuwpoortse korfballers. Olympia liep uit en bezorgde opnieuw een verloren partij voor het uiterst zwakke Triade 1, dat niet meer tot scoren kwam. Eindstand 8-12.