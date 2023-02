met video

Sterk staaltje van Volley Meerkerk’95

ma 20 feb 2023, 08:57

Sport 148 keer gelezen

CAPELLE A/D IJSSEL • De mannenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 boekte een knappe 2-3 overwinning op titelkandidaat VCN 3.

De ervaren thuisploeg, met enkele ex-eredivisiespelers in de gelederen, nam tegen de gehavende geelzwarten via 25-18 en 25-23 een 2-0 voorsprong. Volley Meerkerk’95 richtte zich echter op, en hoe... De ploeg liet zien wat het waard is en ging er via de cijfers 23-25, 18-25 en 11-15 met de niet-verwachte zege vandoor.

Volley Meerkerk staat negende in de Promotieklasse A en is gezien de stand op de ranglijst al zeker van lijfsbehoud.