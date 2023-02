Heren 1 Klipperstars flikt het weer niet in een uitwedstrijd

ma 13 feb 2023, 23:24

NIEUW-LEKKERLAND • Het eerste herenteam van basketbalvereniging Klipperstars uit Nieuw-Lekkerland heeft zaterdag 11 februari de uitwedstrijd tegen Barons in Breda met 81-74 verloren.

De heenwedstrijd werd met 68-62 gewonnen. Het leek op voorhand dan ook een spannende wedstrijd te worden. En dat werd het ook.

Klipperstars begon ijzersterk aan de wedstrijd. De eerste 6 punten waren nog voor Barons, maar daarna flitste de Lekkerlanders keer op keer de Bredase defensie voorbij. Bij 12-24 begon de machine langzaam terug te lopen en werd het al snel spannender.

Waar er in het eerste kwart nog regelmatig goeie drives naar de basket werden gepakt, was dit in het tweede kwart veel minder. Zeker aan het einde van het tweede kwart kwam Barons met grote stappen dichterbij. Net voor de rust pakte ze dan ook weer de voorsprong. Dit resulteerde in een 39-38 ruststand.

Al met al een leuke wedstrijd tot nog toe voor de neutrale toeschouwer, omdat het spel snel op en neer ging en er redelijk veel werd gescoord aan beide kanten.

Direct na rust ging het fout. Klipperstars scoorde in een tijdsbestek van 7 minuten geen enkele punt. Barons had er daar 9 tegenover, waardoor de voorsprong opliep naar 10 punten. Na een snelle time out door de coach van Klipperstars kwamen de mannen weer in het ritme. Aanvallen werden beter opgebouwd en daarnaast vielen er ook weer een aantal driepunters binnen. Aan het begin van het vierde kwart werd de voorsprong weer overgenomen met 59-60 en even leek het erop dat Klipperstars met de eerste uitzege van het seizoen aan de haal ging.

Maar toch ging het weer mis in de laatste fase van de wedstrijd. Barons maakte opnieuw 9 punten op rij. Sem Janse scoorde daarna nog twee keer en verkleinde daarmee de voorsprong naar 4 punten. Dichterbij dan dat werd er helaas niet meer gekomen en de einduitslag was 81-74.

De ervaring en individuele kwaliteiten van Barons leken Klipperstars in de laatste minuten de das om te doen. Klipperstars zal nog een stap moeten maken in de volwassenheid om dit soort wedstrijden ook winnend af te sluiten.

Topscorers: Sem Janse 15 punten, Ricardo ’t Hoen 11 punten.

Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Gaasperdam Warriors op het programma om 12.00 uur in Amsterdam. Gaasperdam wist tot nog toe geen wedstrijd te winnen. Aan Klipperstars zaak om dit zo te houden en voor het eerst in het seizoen 2022/2023 een uitwedstrijd te winnen.