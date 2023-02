Ruth Brandwijk en Wes de Leeuw winnen clubkampioenschappen jeugdschaatsen ijssportvereniging Alblasserwaard

ma 13 feb 2023

REGIO • Op de ijsbaan van Breda werd enkele weken terug het clubkampioenschap van de jeugd van ijssportvereniging Alblasserwaard verreden.

Er deden 174 kinderen mee aan deze wedstrijd, verdeeld over 183 ritten. Een recordaantal. Ieder kind kreeg ook dit jaar een tijd met de elektronische tijdwaarneming. Er werden ook overweldigend veel persoonlijke records gereden. De afstanden bij de jongste groep meisjes en jongens was twee keer een 100 meter. De twee overige groepen bij de meisjes en de jongens reden eerst een 100 meter en daarna een 300 meter. Bij de eindresultaten is het net als in vorige jaren gebleken dat de top 3 niet heel veel onderling verschil heeft in de totaaluitslag. Zo scheelde het bij de jongste meisjes tussen plek 1 en 2 maar 5 honderdsten. Bij de jongste jongens scheelde de top 3 maar 13 honderdsten. Doordat de verschillen zo klein waren was het bij de meisjes van de middelste groep zo dat met twee 4e plekken er een 3e plek in het eindklassement werd veroverd. Alle jongens en meisjes kregen een medaille uitgereikt als ze op het podium terecht kwamen. Voor het eindklassement was er een beker.

Bij de meisjes groep 1 won Ruth Brandwijk, gevolgd door Merijn Kaldenberg en Fem van der Graaf. Bij de jongens groep 1 was Wes de Leeuw de snelste, gevolgd door Kylian van Kranenburg en Mats den Ouden.

Bij de meisjes groep 2 won Esther Huisman. Loïs Hartkoorn werd tweede en Esmee Donk derde. Bij de jongens groep 2 was Tobias van Kranenburg de snelste, gevolgd door Levi Kreukniet en Quinten Visser.

Bij de meisjes groep 3 zegevierde Jelka van Kranenburg. Ziva Samson werd hier tweede en Lisa Koorevaar derde. Bij de jongens groep 3 won Ralph Mostert, gevolgd door Daan van Houten en Sven den Ouden.