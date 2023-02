Jan van der Vlist neemt koppositie over bij Lukkie Klos

ma 13 feb 2023, 09:53

WIJNGAARDEN • In de competitie van biljartvereniging Lukkie Klos in Wijngaarden is de koppositie gewisseld en nu weer in handen van Jan van der Vlist, die met 12-11 won van Koos van Hattem.

Tineke van den Berg won met 10-5 van Ad Visser en staat op de tweede plaats. Wim de Groot is opgeklommen naar een derde plaats, ondanks een 15-10 nederlaag tegen een ontketende Hans de Wit.