Verdienstelijk gelijkspelspel MTTV uit Meerkerk

MEERKERK • De tafeltennissers van MTTV uit Meerkerk hebben in de eerste wedstrijd van het voorjaarsseizoen met 5-5 gelijkgespeeld.

In Rotterdam tegen Xerxes ging het vanaf het eerste begin gelijk op. MTTV, met Johnny Barten, Gerard van Buuren en Jan van Duijn, liep tegen een 2-1 achterstand aan, maar wonnen vervolgens het dubbelspel. Daarna liep Xerxes uit naar 4-2 en zag het er niet al te best uit voor MTTV. Door mooie overwinningen tegen de sterkste speler van de Rotterdammers via Barten en Van Duijn kon er nog een gelijkspel uit het vuur worden gesleept.