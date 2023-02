Dames WIK pakken set tegen ongeslagen koploper VCN

ma 13 feb 2023, 08:39

GROOT-AMMERS • De dames van volleybalvereniging WIK uit Groot-Ammers hebben koploper VCN zaterdag goed partij gegeven. Ze pakten een set, maar konden niet voorkomen dat de winst mee naar Capelle ging.

In de eerste set bleek al dat er dit keer echt iets te halen viel tegen VCN. De ploeg volleybalde lekker mee met de dames uit Capelle, maar het was niet genoeg voor setwinst. VCN won met 17-25. Ook de tweede set leek verloren te gaan, maar de dames van WIK draaide het wedstrijdbeeld na een 15-20 achterstand om. VCN nam nog een time-out op een stand van 23-23, maar WIK wist deze set op karakter naar zich toe te trekken en won met 25-23. In de derde set gingen de eerste 15 punten gelijk op, maar daarna liet WIK het op het einde zelf liggen: 17-25. In set 4 kwamen er twee verse krachten het veld in. Ook deze set ging de ploeg weer goed mee met de koploper, maar WIK wist geen aanspraak te maken op setwinst: 21-25. Ondanks het 1-3 verlies keek WIK net als vorige week terug op een sterke wedstrijd.