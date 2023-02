Volleybalverengingen Meerkerk, Vianen en Asperen gaan samenwerking aan met Superclub Volley Vijfheerenlanden

wo 8 feb 2023, 09:40

VIJFHEERENLANDEN • Volleybalverenigingen Volley Meerkerk, Servia uit Vianen en WHV uit Asperen, de Nevobo en de gemeente Vijfheerenlanden gaan samenwerken om de volleybalsport extra aandacht te geven. De clubs gaan hier een professional, een betaalde kracht, voor aanstellen, die vrijwillige (jeugd)trainers gaat begeleiden, volleyballessen op basisscholen gaat geven en beachvolleybalactiviteiten gaat organiseren.

Hiermee willen de vijf partijen de volgende doelstellingen bereiken: het werven en behouden van jeugdleden, het versterken van het sporttechnische kader van de verenigingen en het ontwikkelen van het beachvolleybal aanbod.

Om dit te bereiken hebben de clubs de handen ineen geslagen met de Nevobo en de gemeente Vijfheerenlanden. De volleybalbond is sinds enkele jaren bezig om bij volleybalverenigingen professionals aan te stellen. Deze clubs worden ‘Superclubs’ genoemd, hierbij worden taken uitgevoerd door een betaalde kracht, ofwel een professional. Dit kunnen taken zijn waar vrijwilligers binnen een vereniging zelf niet aan toe komen door gebrek aan tijd, kennis en/of ervaring.

Volley Meerkerk, Servia en WHV hebben de afgelopen tijd samen met de Nevobo en de gemeente Vijfheerenlanden gewerkt aan een plan om ook een Superclub te worden. Voor de gemeente Vijfheerenlanden past dit goed in het onlangs gepresenteerde sportbeleid.

Hiermee kan er voor circa 24 uur per week een professional bij de clubs Volley Meerkerk, Servia en WHV ingezet worden. De financiering hiervan vindt plaats vanuit de Nevobo, gemeente en de verenigingen.

Maandag 6 februari hebben de vijf partijen hun samenwerking bekrachtigd door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking gaat in eerste instantie voor twee jaar lopen. De intentie is om deze na twee jaar voort te zetten als blijkt dat deze succesvol is. De samenwerking krijgt de naam ‘Superclub Volley Vijfheerenlanden’.