Schakers De Giessen Linge verliezen bekerwedstrijd van Woerden

ma 6 feb 2023, 14:27

Sport 147 keer gelezen

GIESSENBURG/WOERDEN • De schakers van De Giessen Linge hebben vorige week de SGS-bekerwedstrijd in en tegen Woerden een verdiende maar wel erg ruim uitgevallen nederlaag moeten slikken.

De Giessenburgse schakers hadden in de competitie al kansloos verloren van het sterke Woerden, de koploper in Hoofdklasse B. Op de borden werden geen overwinningen geboekt door Tony, Heenk, Jaco en Eddy.

Op het thuishonk in De Til waren nog twee bekerwedstrijden. Tijmen Schakel speelde tegen Bert van Hees, die een gambiet speelde, maar de pion nooit meer terugzag. Later verloor hij nog een pion en een kwaliteit. Dat was voor Bert te veel van het goede. Christiaan Boudewijn zat tegenover Martijn Koudstaal. Langzaam aan wist Christiaan voordeel te behalen. Toen zijn stukken in de zwarte stelling konden binnendringen en een wit paard een vork tegen dame en toren kon geven, gaf Martijn op.

Ten slotte waren er nog zeven potjes in de interne competitie. Na een rustige partij wist Chris van Wieringen te winnen van Nikita Roest. Mattias Stok speelde tegen Henry Houweling. Beide spelers stelden zich vanuit de opening actief op. Eerstgenoemde won. Chris Tromp wist tegen Rob van Driel meer materiaal te winnen, zodat hij tenslotte een rijtje van drie vrijpionnen had. Daar was voor Rob geen houden meer aan. Louis Rutgers speelde zijn partij tegen David Carlsson rustig en degelijk. David had uiteindelijk geen verweer meer en Louis won. Jan Post moest hard werken tegen Johan Vroege. Maar hij voerde de druk steeds verder op, zo zeer zelfs dat Johan een dame tegen een toren moest geven om het einde uit te stellen. Er moest door Bert van Geldere flink worden gezweten in zijn partij tegen Huig Visser. Bert zag overal dreigingen en beren op de weg. Maar op een gegeven moment nam hij het initiatief om aan de andere kant van het bord op te stomen. Daar won hij een pion en daarna de partij. Hans Karelse en Bram Capelle maakten er een latertje van. Een pluspion van Bram bleek uiteindelijk niet voldoende om zich de aanval van Hans van het lijf te houden. De laatste matdreiging van Hans was door Bram alleen te voorkomen door op te geven.