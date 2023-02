Verlies voor HTV

HOORNAAR • In de eerste wedstrijd van dit jaar verloor het eerste team van de Hoornaarse Tafeltennis Vereniging HTV met 4-1 van Pijnacker 1.

Na de promotie van vorig jaar is het even wennen in de 1e klasse voor de plaatselijke tafeltennissers. Bas Klop redde de Hoornaarse eer. Het dubbelspel en een enkelspel van Kees Bresser werden in vijf games verloren.