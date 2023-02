Tineke van den Berg weer koploper bij Lukkie Klos

WIJNGAARDEN • In de competitie van de Lukkie Klos blijft het erg spannend. De koppositie is nu weer in handen van Tineke van den Berg, die met 12-12 gelijkspeelde tegen Piet Roubos.

Jan van der Vlist staat op 1 punt achterstand op een tweede plaats. Opvallend was afgelopen week de mooie overwinning van Corné Aantjes met 14-9 op Erik van de Graaf.