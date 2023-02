Halve marathon in Dordrecht

DORDRECHT/REGIO • De inschrijving voor de Riwal Hoogwerkers Halve Marathon in Dordrecht op zaterdag 11 maart is geopend.

De 45e editie begint rond 10:00 uur met de jeugdlopen. Daarna is het iets na 12:00 uur de beurt aan de lopers van de halve marathon, gevolgd door de 5 en 10 kilometer. Nieuw is dat alle lopen starten op de atletiekbaan bij Fortius.

De start voor de wegatleten was in voorgaande jaren op de Noordendijk. “Inmiddels kunnen we jaarlijks op een groot deelnemersveld rekenen en dan is het praktischer en veiliger om de start te organiseren op de atletiekbaan”, zegt Maarten Vogelezang voorzitter van het organisatieteam. De wegatleten gaan vanaf de baan richting het Wantij en de Dordtse Biesbosch. De jeugdlopen zijn volledig op de baan. Inschrijven kan via www.riwalhalvemarathon.nl. Iedere deelnemer ontvangt bij de finish een medaille.

Goed Doel

Het organisatieteam heeft in overleg met Riwal Hoogwerkers ervoor gekozen de Stichting RCVRY RUN te steunen, (Hard)lopen voor vrouwen met borstkanker. De stichting heeft als doel om in heel Nederland buitensport groepen op te richten voor vrouwen met borstkanker.

In Dordrecht is Gerda Pankras-Huiskamp (voormalig atlete bij Fortius) met RCVRY RUN gestart. Naast trainer/coach is zij lotgenoot en ervaringsdeskundige geworden. Buiten bewegen blijft zij uitdragen. “Fit zijn en zo goed mogelijk fit blijven is belangrijker dan ooit.” Meer informatie over sporten bij kanker: www.rcvryrun.nl.