SNA stunt tegen koploper

ma 6 feb 2023, 08:33

BLESKENSGRAAF • Hekkensluiter SNA stuntte zaterdag met een 3-1 overwinning tegen koploper Voltena 3.

De Bleskensgraafse volleybalsters startten sterk (25-19), maar hadden in de tweede en derde set moeite met de Werkendamse plaatsballen in het centrum: 26-28 en 22-25.

Op 9-16 in deel vier leek de wedstrijd verloren, maar niets was minder waar. SNA herpakte zich en knokte zich via 25-18 naar een beslissende vijfde set. Daarin was het verzet van de koploper gebroken (15-11), waardoor SNA drie welkome punten kon bijschrijven.