• Willem van Wijngaarden (l) in actie tijdens het WK.

Isis Versluis achtste op NK-veldrijden

di 31 jan 2023, 12:04

Sport 169 keer gelezen

ALMELO/REGIO • Isis Versluis (Meerkerk) is zaterdag op het NK-veldrijden voor de jeugd in Almelo als achtste geëindigd in categorie 6.

Haar Jan van Arckel-ploeggenoot Max van Kolfschoten uit Giessenburg kwam in categorie 5 als twaalfde over de meet.

Willem van Wijngaarden, eveneens uit Giessenburg, moest zich in het grote deelnemersveld in categorie 4 tevreden stellen met de 40-ste plaats.